Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 28 октября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 43,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,2 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 32,3 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 7 946 429 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 5 411 550 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 8 962 783 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 28 октября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 547 774 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.