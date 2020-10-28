Датчики взвешивания большегрузов начали тестировать в Ленобласти

Датчики измерения осевой нагрузки и бортовые системы взвешивания, которые с 2021 года станут обязательными для всех новых большегрузных машин, начали тестировать в Ленобласти.

Установленная на осях самосвала или фуры умная автоматика на протяжении всего маршрута сама контролирует вес транспортного средства. Датчики универсальны и могут быть интегрированы в любую подвеску. По итогам контрольных замеров будет разработан ряд предложений, в том числе по сертификации, калибровке оборудования и передаче данных.

Работа ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В испытаниях принимают участие специалисты «Ленавтодора», поставщики систем бортового взвешивания и производители транспорта.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

«Ленавтодор» просит автолюбителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».