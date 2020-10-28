Санкт-Петербург намерен выделить в 2021 г около 6,6 млрд руб на проект скоростной магистрали

Порядка 6,6 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год на подготовку территории строительства Широтной магистрали скоростного движения, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Город вступает в активную фазу строительства Широтной магистрали скоростного движения. Первая очередь — развязка ЗСД с Витебским проспектом. В бюджете города на 2021 год предусмотрено 6,6 миллиарда рублей на подготовку территории», — говорится в сообщении.

Для строительства основного хода развязки магистрали планируется также привлечь 10 миллиардов рублей федеральных средств и столько же частных инвестиций.

Ранее сообщалось, что первый участок Широтной магистрали скоростного движения в может быть построен в 2024 году.

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Широтная магистраль скоростного движения с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц является приоритетным стратегическим проектом Петербурга. Трасса будет начинаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходить преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекать Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и подключаться к КАД в районе деревни Кудрово. Планируемая протяжённость магистрали составляет 22 километра, из которых 14 километров пройдут по территории Санкт-Петербурга, а остальные — в Ленинградской области.