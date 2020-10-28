Рядом с волейбольным центром в Сосновом Бору появится спортивный комплекс

Физкультурно-спортивный комплекс открытого типа (ФОКОТ) за 41,3 млн рублей построят у Соснового Бора.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт ─ норма жизни» нацпроекта «Демография» уже приобретено спортивное оборудование: уличные силовые тренажеры, покрытие для беговых дорожек, хоккейные и футбольные ворота, мобильная баскетбольная стойка.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 25 января, в Сосновом Бору был открыт крупнейший в России волейбольный центр. Это двухэтажный комплекс с трибунами вместимостью 2, 5 тыс зрителей и парковкой на 158 машин. Поле центра разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола и соответствует всем стандартам. Центр стал базовой площадкой для клуба «Динамо ЛО».