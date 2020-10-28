Несколько участников испытания вакцины “Спутник V” заразились коронавирусом

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», получили положительный результат теста на COVID-19, сообщил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что заразиться могли те, кто получал не саму вакцину, а плацебо, предварительно это станет известно в ноябре. Всего в ходе испытаний для проверки эффективности вакцины плацебо получат 10 тыс. из 40 тыс. участников.

Половина добровольцев получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. привиты во второй раз. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с разницей в три недели. Добавляется, что жалоб на здоровье от тех, кто участвовал в первых испытаниях вакцины летом, не было, пишет «РИА Новости».

Ранее мы сообщали, что Центр «Вектор» из Новосибирска зарегистрировал вторую российскую вакцину против COVID-19. Она называется «ЭпиВакКорона». На подходе еще третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.