С начала года мясо индейки в Ленобласти подорожало почти на 7%

Килограмм мяса индейки в магазинах Ленобласти перевалил планку в 350 рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

За девять месяцев 2020 года мясо индейки в Ленобласти подорожало на 6,8%. Если в начале года в магазинах региона килограмм этой птицы стоил в среднем 334 рубля 54 копейки, то в конце сентября — 357 рублей 57 копеек.

Ранее мы рассказывали, что некоторые продукты к Новому году могут подорожать до 40%. Больше всего в цене вырастут красная икра, рыба, хлеб, алкогольные напитки, прогнозируется подорожание на 20-25%.