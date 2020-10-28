Петербуржцы рискуют пригласить к себе домой зараженных коронавирусом Деда Мороза и Снегурочку

В Петербурге многие семьи по традиции решат вызвать к себе в квартиры Дедов Морозов и Снегурочек, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Формат праздников может поменяться, поскольку сказочные персонажи могут принести в дом к горожанам коронавирус. В одной из фирм, которая не первый год занимается поздравлениями, отметили, что Дед Мороз не может проходить тест на коронавирус каждый день, передают «Невские новости».

«Вы имеете в виду, что мы должны прийти к вам и показать тесты? Естественно, Дед Мороз не может делать этот тест каждый день. Мы можем по вашему желанию прийти к вам в масках и перчатках. Соответственно, перед этим „попшикаться» из баллона антисептиком. Только так можно гарантировать, что мы будем здоровы. А так у нас по возможности есть санитарные книжки, и перед всем этим сезоном тест будет сделан еще раз», — заявили в агентстве.

В другой фирме также не смогли заверить, что аниматор не принесет в чужой дом коронавирус.

«Перед сезоном тесты мы, конечно делаем. Но вы сами понимаете, что мы не можем их делать каждый день. От этой бумажки ни горячо, ни холодно. Мы, конечно, обрабатываем антисептиком. Дед Мороз может прийти и в маске, но это только поржать если. Если вы волнуетесь, то можно сделать в этом году дистанционное поздравление. Либо онлайн, либо мы можем записать видео, поздравить, чтобы потом ребенок угадал, где подарки лежат, такой квест», — рассказали представители компании.

Ранее Дмитрий Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России. Он отметил, что обстановка требует “чрезвычайно энергичных усилий” и от федеральных, и от региональных властей. И добавил, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию по данному вопросу.