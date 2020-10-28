На развязке дорог М-10 “Россия” и А-120 в Тосненском районе полностью перекроют четыре съезда

На развязке дорог М-10 «Россия» и А-120 полностью перекроют четыре съезда — № 2, 3, 4, 5. Ограничения будут действовать с 29 октября по 3 ноября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

29 октября с 9.00 до 23.00 будут перекрыты съезды №2 по направлению в Москву и №3 по направлению из города на Неве.

С 9.00 30 октября до 9.00 31 октября — съезды №4 по направлению из Москвы и №5 по направлению в Северную столицу.

С 9.00 2 ноября до 9.00 3 ноября — съезды №2 по направлению в Москву и №3 по направлению из Петербурга.

Ранее мы рассказывали, что на трассе «Кола» до 30 октября перекрыли одну полосу движения из-за замены асфальта.