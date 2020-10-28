ВЦИОМ: 27% россиян доверяют воспитание своих детей дедушкам и бабушкам

Бабушки и дедушки принимают или принимали участие в воспитании большинства россиян — почти 74%. Таковы данные опроса ВЦИОМ к Международному дню бабушек и дедушек, отмечаемому 28 октября.

При этом 32% респондентов в возрасте от 24 до 44 лет, проводили с ними много времени. 17% — периодически бывали с бабушкой или дедушкой. Правда, 66% считают, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад. 27% все же склонны доверить воспитание бабушке и/или дедушке. Лишь 3% — рекомендуют молодой семье пригласить няню.

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По мнению 84% россиян бабушки и дедушки могут научить внуков той жизненной мудрости, которую накопили за годы своей жизни.