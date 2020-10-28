Названы любимые у россиян мультфильмы

Портал Кино Mail.ru составил рейтинг любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. Первое место досталось мультфильму «ВАЛЛ-И» (2008).

Мультфильм повествует о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. Эта лента получила в 2009 году премии «Золотой глобус» и «Оскар».

Второе место у «Ледникового периода», а третье досталось ленте «Как приручить дракона».

Ранее «Союзмультфильм» завершил образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!». Также в мультфильме появятся новые персонажи – добрый Барсук Тим, умный Ежик Шу, веселая Косуля Уля. Новые образы из перезапуска «Ну, погоди!» станут персонажами-талисманами «Роза Хутор».