«Союзмультфильм» завершил работу над образом Зайца для нового прочтения мультфильма «Ну, погоди!». Его озвучит актер и юморист Дмитрий Хрусталев.

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Также в мультфильме появятся новые персонажи – добрый Барсук Тим, умный Ежик Шу, веселая Косуля Уля. Новые образы из перезапуска «Ну, погоди!» станут персонажами-талисманами «Роза Хутор».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Тихвине завершилась реставрация Богородичного Успенского мужского монастыря.