Пожарные за час потушили возгорание в частном доме в Березке

Пожар охватил 48 квадратных метров частного дома, расположенного в садоводстве Березка в Киришском районе Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 29 октября в 05:01. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 06:03 – за час.

Работала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части. Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.