В Ленобласти драйверу отсекло голову во время подводной рыбалки – трагедия произошла в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость Ладожского озера.

57-летний дайвер вместе с другом нырял недалеко от крепости Орешек. Когда мужчина всплыл на поверхность, на него наехал проплывавший мимо катер. Ему отсекло голову, сообщает «Фонтанка».

Его друг вытащил голову на берег, на следующий день местные жители нашли отсеченную руку, но другие останки до сих пор не обнаружены. В настоящее время их ищут спасатели и волонтеры, в поисковых работах используются эхолот и телеуправляемый подводный аппарат «Гном».

Неизвестный водитель катера скрылся с места происшествия. Его разыскивают.