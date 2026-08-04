weather 20.3°
$

Главная / Новости / На Ладожском озере попавшему под катер дайверу отрезало голову, тело ищут четвертые сутки

Новости Происшествия

На Ладожском озере попавшему под катер дайверу отрезало голову, тело ищут четвертые сутки

В Ленобласти драйверу отсекло голову во время подводной рыбалки – трагедия произошла в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость Ладожского озера.

На Ладожском озере попавшему под катер дайверу отрезало голову, тело ищут четвертые сутки - Неизвестный водитель катера скрылся с места происшествия. Его разыскивают.
Фото: Freepik.

57-летний дайвер вместе с другом нырял недалеко от крепости Орешек. Когда мужчина всплыл на поверхность, на него наехал проплывавший мимо катер. Ему отсекло голову, сообщает «Фонтанка».

Его друг вытащил голову на берег, на следующий день местные жители нашли отсеченную руку, но другие останки до сих пор не обнаружены. В настоящее время их ищут спасатели и волонтеры, в поисковых работах используются эхолот и телеуправляемый подводный аппарат «Гном».

Неизвестный водитель катера скрылся с места происшествия. Его разыскивают.

Вам будет интересно
Пропавшего в конце июля жителя Ленобласти нашли погибшим
Тело мужчины обнаружили в Финском заливе. Пропавший 25 июля в Ленинградской области 32-летний мужчина обнаружен мертвым. Как передает региональное упр...
03.08.2026
292

Теги

драйвер погиб человек Ладожское озеро Ленобласть
Новости Происшествия

Погибший в Ладожском озере дайвер находился в запретной зоне — СМИ

Рыбак, которому отсекло голову винтом моторной лодки, мог находиться в запретной зоне водоема.

Стали известны новые детали гибели дайвера в бухте Петрокрепость во Всеволожском районе. Предварительно, мужчина отправился на рыбалку в запретную зону Ладожского озера.

Как передает 78.ru, погибший в результате наезда моторной лодки дайвер рыбачил с нарушениями правил безопасности. При этом локация, где находился погибший и его друг, была закрыта для посещения. 

Напомним, ранее в Ленобласти драйверу отсекло голову во время подводной рыбалки. Несчастный случай произошел в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость.Сейчас сотрудники межрегионального управления СК на транспорте разыскивают лодку и ее владельца. 

Вам будет интересно
Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано
Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано. Фото (архив): Леноблпожспас В настоящее время пожарны...
04.08.2026
171

Фото на миниатюре: pxhere

Теги

Ладожское озеро погиб рыбак Всеволожский район

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться