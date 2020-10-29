Задержан закладчик наркотиков – вскрыты 53 закладки в Киришском районе  

Нарядом ППС 22 октября у дома № 4 по переулку Каховского в Петербурге задержан 22-летний закладчик, снабжавший наркотиками Киришский район Ленинградской области.

Вам будет интересно В Ленобласти наркокурьера приговорили к 12 годам тюрьмы Наркокурьер проведет 12 лет в колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, летом прошлого года в Лодейном Поле полиция остановила... 28.10.2020 137

При задержании он выкинул восемь свертков. Внутри одного содержался синтетический наркотик массой 1,92 грамма. Оставшиеся свертки будут исследованы. Задержанный входит в состав организованной группы из даркнета.

По месту жительства на Наличной улице в Петербурге изъяты еще 70,12 грамма наркотика, инструменты для расфасовки и пакет с черным веществом. Найдены 114 закладок в Василеостровском районе и 53 закладки в Киришском районе.