Почти 80% с COVID выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы – пульмонолог

Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путём естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.
«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путём естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 – ситуация сегодня и нерешённые проблемы», которое состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, «поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства».
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28.10.2020 127
«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определённой степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма… Это приводит к прогрессирующему поражению лёгкий», — добавил Аверьянов.