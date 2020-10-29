Почти 80% с COVID выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы – пульмонолог

Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путём естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путём естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 – ситуация сегодня и нерешённые проблемы», которое состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, «поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства».

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