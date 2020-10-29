У летучих мышей в России нашли коронавирусы

В Роспотребнадзоре заявили, что нашли коронавирусы у летучих мышей. Специалисты подчеркнули, что помимо этого у животных обнаружили целый ряд других инфекций.

По словам руководителя группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Сперанской, пока неизвестно, какие именно у мышей в России обнаружили коронавирусы. Это еще предстоит выяснить. Изучать летучих мышей собираются в течение двух лет.

Вам будет интересно Несколько участников испытания вакцины “Спутник V” заразились коронавирусом Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», получили положительный результат теста на COVID-19, сообщил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он... 28.10.2020 149

Эксперт считает, что эти животные не опаснее других диких животных, например лис или ежей, которые также могут переносить опасные для человека вирусы. Она рекомендовала не трогать летучих мышей и не разорять их места обитания, дабы себя обезопасить, пишут РИА «Новости».