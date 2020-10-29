Дрозденко предлагает увеличить штрафы за недобросовестную утилизацию отходов

Александр Дрозденко предлагает увеличить штрафы за недобросовестную и нелегальную утилизацию отходов.

По мнению губернатора Ленинградской области, система морального убеждения не работает, а полномочия по изъятию техники есть не всегда.

«Мы это делаем не потому, что хотим собрать денег. Мы знаем, как пополнять бюджет региона. Это делается для повышения ответственности», – сообщил Александр Дрозденко

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что заседание правительства Ленинградской области началось в режиме видеоконференции 29 октября в 10:00. Обсуждают актуальное здесь и сейчас. Трансляция доступна на сайте областной администрации.