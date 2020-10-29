В Ленобласти растет количество вакансий, но ситуация на рынке труда пока далека от нормы

Глава Ленобласти подписал постановление об утверждении комплекса мероприятий по снижению напряженности на рынке труда региона

Как рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова, ежедневный мониторинг рынка труда показывает, что он постепенно восстанавливается, снижается напряженность. Уже сейчас количество безработных за неделю, в среднем, на 100 человек меньше, чем количество граждан, снятых с учета по безработице.

«В среднем за неделю находят новую работу 540 человек, в октябре трудоустроились 2,2 тысячи человек. Растет количество вакансий — сейчас в нашей базе 25,6 тысяч свободных рабочих мест от 1974 работодателей по 1070 наименованиям профессий. Но в целом ситуация на рынке труда пока далека от нормы, поэтому было принято решение усилить меры по его восстановлению», — отметила Алла Астратова.

Комплекс мероприятий по восстановлению численности занятого населения региона включает в себя содействие в трудоустройстве всех категорий граждан, в том числе – выпускников образовательных учреждений, инвалидов, предпенсионеров, освобожденных из мест лишения свободы.

Также теперь на места Биржа труда продолжит программы по переобучению и помощь безработным субсидиями на открытие своего дела, содействовать в регистрации самозанятых и индивидуальных предпринимателей, создании новых рабочих мест, легализации неформально занятых.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.