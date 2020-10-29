Фото: возле Всеволожской больницы пытаются организовать свалку – СМИ

Как сообщает telegram-канал «Медиацентр В1», возле Всеволожской больницы на землях Министерства обороны пытаются организовать свалку.

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Это происходит как раз параллельно заседанию правительства, на котором Александр Дрозденко предложил увеличить штрафы за недобросовестную и нелегальную утилизацию отходов. Прямо сейчас идет прием грунта.

Для этого даже выпилили дополнительные просеки. По словам вахтера у шлагбаума, есть контракт на пять лет. Сейчас везут 20-30 машин в сутки. Администрацией на место направлены экопатруль и полиция.