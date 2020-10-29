В Кингисеппе изъяли из продажи 804 пачки сигарет без акцизов 

Более 800 пачек сигарет без акцизных марок обнаружили специалисты таможенного контроля в ходе проверки в магазинах Кингисеппа.
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Также в рейдах были задействованы сотрудники Роспотребнадзора. Только в одном из городских торговых павильонов обнаружены 804 пачки немаркированных сигарет пяти торговых марок.
Сигареты произведены в странах Европейского союза, Швейцарии и Иране. Следовательно, они прошли таможенный контроль. Табачная продукция изъята из оборота. Возбуждено дело об административном правонарушении.