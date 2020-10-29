В Шлиссельбурге начали восстанавливать штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны

Для восстановления самолета времен Великой Отечественной войны будут использоваться исключительно оригинальные детали.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в ходе поисковых работ военные собрали в Ленобласти более 100 деталей на местах падения 18 самолетов Ил-2. Среди них бронекапсула, фрагменты корпуса, бронирования, двигатель, а также вооружение. Все найденные детали доставили на Невский судостроительно-судоремонтный завод, расположенный в Шлиссельбурге.

Восстановленный штурмовик будет размещен в музее отдельного специального поискового батальона.