По эффективности работы в 2019 году лучшими стали Ломоносовский, Волосовский, Тосненский, Гатчинский и Кировский районы.

По результатам мониторинга предусмотрено выделение грантов двум группам муниципальных образований. Во вторую группу, где учитывается только динамика по определенным показателям вошли на этот раз Бокситогорский и Выборгский районы — они разделят грант в 5 млн рублей.

«Районы должны сражаться за улучшение показателей, получая при этом не только моральное поощрение, но и средства, которые они потом могут потратить на свои практические нужды», — отметил Александр Дрозденко.

Районы-лидеры прошлого года направили свои гранты на ремонт учреждений дополнительного образования, приобретение музыкальных инструментов, приобретение мебели в библиотеки, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях и на оплату работ по формированию градостроительных карт, генерального плана территории.

Самый крупный грант по итогам 2018 года в 12,7 млн рублей выделен Волосовскому району, на втором месте Выборгский район — 10,1 млн рублей, на третьем — Всеволожский район — 9,9 млн рублей, за ним следуют Сланцевский район — в 6,1 млн рублей и Лужский район — 6 млн рублей. Гатчинский и Ломоносовский районы получили по 2,5 млн рублей.