С 2021 года россиянам запрещается приводить на пляжи животных и плавать на бревнах

В России с 1 января 2021 года вступают в силу единые правила пользования пляжами на территории страны. Приказ утвердил МЧС РФ.

Согласно документу, запрещается приводить на пляжи животных, кроме собак-поводырей, плавать на не предназначенных для этого предметах: досках, бревнах, лежаках и так далее.Также запрещено играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, подбрасывать и захватывать в воде купающихся, а также нырять. Полный текст приказа опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее мы рассказывали, что изменится в России с 1 ноября.