Петербуржца принудили выплатить 458 тысяч по долгам за электричество

Судебные приставы Санкт-Петербурга смогли взыскать задолженность за электроэнергию за многие годы у 51-летнего жителя Московского района города.
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29.10.2020 75
Петербуржец несколько лет не платил за электроэнергию. Представителям энергосбытовой компании пришлось обратилась в суд за принудительным взысканием задолженности.
Должника уведомили последствиях, но на него это впечатление не произвело. Приставы наложили арест на регистрационные действия с автомобилями. После этого петербуржец сразу же выплатил долг в 458 тысяч рублей.