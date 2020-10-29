Петербуржца принудили выплатить 458 тысяч по долгам за электричество

Судебные приставы Санкт-Петербурга смогли взыскать задолженность за электроэнергию за многие годы у 51-летнего жителя Московского района города.

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Петербуржец несколько лет не платил за электроэнергию. Представителям энергосбытовой компании пришлось обратилась в суд за принудительным взысканием задолженности.

Должника уведомили последствиях, но на него это впечатление не произвело. Приставы наложили арест на регистрационные действия с автомобилями. После этого петербуржец сразу же выплатил долг в 458 тысяч рублей.