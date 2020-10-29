Стоимость разовых поездок в общественном транспорте Петербурга с 1 января 2021 года вырастет сразу на пять рублей.

Жетон в кассе можно будет купить за 60 рублей, билет на наземный транспорт обойдется в 55 рублей. Отмечается, что существенно вырастет только разовый тариф, стоимость поездок по проездному «Подорожник» увеличится на 1-2 рубля. Об этом сообщили “Невские новости” со ссылкой на городской комитет по тарифам.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге несколько перевозчиков подняли цены за проезд по коммерческим маршрутам. Также с 2022 года в Северной столице разрешат не оплачивать повторно проезд при пересадке.