В Петербурге с 2022 года разрешат не оплачивать повторно проезд при пересадке

В Петербурге с 2022 года в ходе транспортной реформы пассажирам разрешат бесплатно пересаживаться с одного маршрута на другой.

Как сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, такую возможность предоставят как жителям, так и гостям города. Бесплатные пересадки можно будет сделать, если с момента первой посадки прошло не более 60 минут, передает Piter.TV.

Также планируется отказаться от кондукторов. Проверки будут осуществлять контроллеры на некоторых остановках.

Ранее ivbg.ru писал, что в маршрутках и автобусах Петербурга подорожал проезд. Подорожание коснулось направлений с нерегулируемым тарифом, где проезд стоил ниже 50 руб.