Житель Выборгского района развращал несовершеннолетних через соцсети

В Ленобласти задержали 29-летнего молодого человека, которого подозревают в развращении 11 несовершеннолетних через соцсети.

По данным следствия, подозреваемый в одной из соцсетей знакомился с несовершеннолетними и в ходе переписки склонял их присылать личные видеозаписи интимного характера. Установлено 11 эпизодов, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

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Подозреваемый сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.