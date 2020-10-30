Власти Ленобласти дополнительно выделили 5 млн руб для тестирования на COVID-19

Правительство Ленинградской области выделило дополнительные 5 миллионов рублей для тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Дополнительные 5 миллионов рублей из областного бюджета будут выделены на организацию тестирования на COVID-19. Средства пойдут на приобретение двух автоматических станций для проведения тестов и закупку анализаторов», — сказано в сообщении.

В Ленинградской области исследования на COVID-19 проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов по сравнению с первой волной увеличено в три раза, до 6 тысяч в день.

По данным пресс-службы, в области закуплено дополнительно 100 тысяч масок, которые будут бесплатно розданы в районах «красной» зоны на входах в учреждения и торговые центры.

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