Власти Ленобласти дополнительно выделили 5 млн руб для тестирования на COVID-19

Правительство Ленинградской области выделило дополнительные 5 миллионов рублей для тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Дополнительные 5 миллионов рублей из областного бюджета будут выделены на организацию тестирования на COVID-19. Средства пойдут на приобретение двух автоматических станций для проведения тестов и закупку анализаторов», — сказано в сообщении.
В Ленинградской области исследования на COVID-19 проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов по сравнению с первой волной увеличено в три раза, до 6 тысяч в день.
По данным пресс-службы, в области закуплено дополнительно 100 тысяч масок, которые будут бесплатно розданы в районах «красной» зоны на входах в учреждения и торговые центры.
Вам будет интересно
В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 октября. Новые...
29.10.2020 398
«Регион должен держать резерв ковидных коек в 25%. Также у нас должен сохраняться трёхмесячный запас лекарственных средств и расходных материалов. По ИВЛ у нас уже сегодня 20-кратный запас установок. Отрадно, что опыт Ленинградской области по организации лечения амбулаторных больных принят и тиражируется по всей России — область обеспечивает всех амбулаторных больных бесплатными лекарствами», — рассказал губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства области.