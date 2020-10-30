В 2021 году появится мобильное приложение для пополнения карты «Подорожник»

В следующем году в Петербурге планируют запустить мобильное приложение “Подорожник”, которое позволит пополнять баланс проездного онлайн.

Уточняется, что пополнить баланс проездного можно будет через все доступные банковские платежи. Приложение можно будет загрузить на свой смартфон в 2021 году, сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сейчас пополнить “Подорожник” можно только в кассах метрополитена, в ряде отделений “Сбербанка” и магазинов группы X5 Retail Group.