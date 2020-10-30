Фильм о работе “Фонда друзей балтийской нерпы” покажут на кинофестивале в Москве

Премьера фильма Владимира Марина «Краткое пособие по воспитанию тюленей», который расскажет о работе реабилитационного центра спасения морских млекопитающих, состоится 6 ноября в Москве.

В главных ролях — нерпенок Крошик, основатели петербургского «Фонда друзей балтийской нерпы» и их подопечные. Документальное кино покажут в рамках XVII Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который пройдет в Москве в кинотеатре «Поклонка». Вход свободный.

Напомним, в сентябре Фонд друзей балтийской нерпы отпраздновал шестой день рождения.