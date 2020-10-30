Кадастровая оценка Ленобласти переходит «в цифру»

Разработанная в Ленобласти государственная информационная система «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» заработает с 1 ноября.

Теперь специалисты «ЛенКадОценки» смогут работать быстрее, а определение кадастровой стоимости объектов недвижимости станет максимально близким к рыночной. Стоит отметить, что разработанная в регионе программа признана одной из лучших в стране.

«Информационная система представляет собой универсальную базу данных об объектах недвижимости Ленобласти, в которой содержатся все необходимые сведения», — рассказали в Ленинградском областном учреждении кадастровой оценки.

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Напомним, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке», согласно которому государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года.