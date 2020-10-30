После каникул школьники Ленобласти продолжат учиться очно

Власти Ленобласти заявили, что оснований для дистанционного обучения нет, поэтому школьники после каникул продолжат очное обучение.

Также в обычном режиме продолжат работать детские сады во всех районах Ленобласти, об этом заявил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов в ходе заседания регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.

Также было принято решение вновь задействовать системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Жителям Ленобласти напомнят, что в России ввели всеобщий “масочный режим”, за нарушение которого предусмотрено наказание.

Ранее мы рассказывали, что после осенних каникул 5, 6 и 7 ноября для учеников проведут спортивные мероприятия на свежем воздухе. Занятия по расписанию в эти дни отменяются.