В Ленобласти усилят проверки на соблюдение масочного режима

В Ленинградской области принято решение проводить проверки на соблюдение масочного режима без предупреждения муниципальных органов власти.

Проверки пройдут в торговых комплексах, магазинах, общественном транспорте и других местах скопления людей. Будут подводиться ежедневные итоги. Сегодня в ежедневном патрулировании задействовано 37 органов исполнительной власти, а также полицейские и дружинники. Их интересуют правила дезинфекции, соблюдения режима самоизоляции, наличие у граждан средств индивидуальной защиты.

«Главной целью работы являются не штрафы, а профилактика и повышение ответственности граждан. Тем не менее, нарушение масочного режима будут иметь серьезные последствия в виде взыскания штрафов», — отметил на заседании штаба по недопущению распространения короновиросной инфекции вице-губернатор Михаил Ильин.

Всего с апреля проверено более 18,7 тыс. общественных учреждений и коммерческих организаций. С гражданами провели более 11 тысяч профилактических бесед. Возбуждено 262 административных дела.

Ранее в Госдуме придумали, как заставить россиян носить маски. Люди игнорируют санитарные требования из-за нежелания лишний раз тратить деньги на маски, перчатки и антисептики, считает заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.