В Ленобласти стартовала акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» проходит в школах и молодежных организациях Ленобласти.

Основные задачи акции заключаются в формировании негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитии гражданской активности в духе патриотизма, воспитании нетерпимости к любым формам ненависти и вражды. Координатор проекта — Центр «Э» ГУ МВД России.

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Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти стартовала акция «Кабель жизни». Акция, призванная поддерживать связь времен и поколений в малых городах и поселениях региона. Мероприятие уже прошло в Волхове, 31 октября акция пройдет в Новой Ладоге, а 4 ноября – в Кобоне.