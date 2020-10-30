Фото: мобильный технопарк «Кванториум» приехал в Волховский район

Первый мобильный технопарк «Кванториум» заработал в Ленобласти 1 сентября. На базе Новоладожской школы в Волховском районе также появилась мобильная лаборатория.

В технопарке в течение 12 дней будут обучаться 180 человек из пяти школ – Новоладожской, Алексинской, Гостинопольской, Сясьстройской №1 и №2. Для юных ученых предусмотрен хайтек-цех для проведения моделирования и конструирования, включающий в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону. Там же они обучаться основам аэрофотосъемки, картографии, моделирования 3D-объектов, а также получат знания по аэродинамике и конструированию беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронике и схемотехнике, сообщает Online47.

Школьники будут изучать технологии и проходить занятия по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности. Там же могут появиться первые изобретения ленинградцев.

«Юные кванторианцы смогут участвовать в российских и международных олимпиадах, создавать и реализовывать реальные проекты для себя, школы, своего района, и, кто знает, может быть и для всей страны», — сообщил глава районной администрации Алексей Брицун.

Ранее для школьников и студентов провели виртуальные экскурсии по предприятиям Ленобласти. Ребята пообщались с представителя разных профессий и узнали о востребованных на рынке труда региона вакансиях.