Рабочему оторвало руку на заводе в Петербурге

Накануне в полицию поступило сообщение из больницы им. Вердена. В медицинское учреждение поступил мужчина, которому почти полностью оторвало кисть руки.

Происшествие случилось на производстве в Невском районе Петербурга, пострадавшим оказался один из заводских рабочих — 34-летий житель Металлостроя.

По предварительным данным, на производстве огнеупора на заводе, расположенном на улице Седова, мужчине размозжило конечность. К медикам он попал с почти оторванной правой кистью, сообщает 78.ru.

Ранее ivbg.ru писал, что в Кудрово трехлетнему мальчику оторвало фалангу пальца руки. Позднее выяснилось, что упавшая доска травмировала руку ребёнка.