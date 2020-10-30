По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в стране фиксируется рост числа подростков, участвующих в радикальных движениях.

По данным ведомства, их количество в соцсетях уже превысило 70 тысяч человек. Это ведет к возникновению криминальных группировок, призывающих к насилию, указал Патрушев.

«Все большее распространение получает идеология субкультур, отрицающих сложившиеся в обществе нормы морали и нравственности, способствующих формированию сообществ экстремистской и террористической направленности. Сохраняются тенденции вовлечения молодежи в деятельность нетрадиционных для России религиозных организаций, тоталитарных сект, исповедующих идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма», — отметил Николай Патрушев.

Больше всего распространению радикальной идеологии среди молодых людей способствуют проблемы в системе воспитания, безработица, социальная незащищенность и сложности с получением образования, уточнил секретарь Совбеза.

Ранее в Петербурге задержали участников террористической ячейки. На месте происшествия и по адресам жительства задержанных нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, а также экстремистскую литературу и карту Волгограда с пометками для терактов.