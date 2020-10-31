Воздух в поселке имени Свердлова проверят после жалоб жителей Кудрово

Жители Кудрово обратились в местную администрацию с жалобой на удушливый запах. Вскоре в причинах неприятного запаха начала разбираться комиссия в составе представителей местной администрации и Свердловского поселения.

Предполагалось, что источник неприятного запаха находится именно на территории Свердловского поселения. Тем не менее, сильный запах гари ощутили во время подъезда к заводу по производству кофе «ОРИМИ», расположенный в районе Индустриального парка.