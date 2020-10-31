Воздух в поселке имени Свердлова проверят после жалоб жителей Кудрово

Жители Кудрово обратились в местную администрацию с жалобой на удушливый запах. Вскоре в причинах неприятного запаха начала разбираться комиссия в составе представителей местной администрации и Свердловского поселения.
Предполагалось, что источник неприятного запаха находится именно на территории Свердловского поселения. Тем не менее, сильный запах гари ощутили во время подъезда к заводу по производству кофе «ОРИМИ», расположенный в районе Индустриального парка.
Вскоре выяснилось, что еще 27 октября в поселок имени Свердлова отпрвили специалистов Госэконадзора по замерам качества воздуха. Планируется в понедельник, 2 ноября, проверить воздух в районе завода «ОРИМИ».
Ранее предприятие «Мед-Экология», на которое жаловались из-за запаха, прекратило работу в Мурино. Деятельность организации приостановлена на 90 суток 21 октября. Для решения вопроса на предприятие были направлены ответственные ведомства.