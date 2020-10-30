«Мед-Экология», на которую жаловались из-за запаха, прекращает работу в Мурино

Предприятие «Мед-Экология» в Мурино уведомило собственника земельного участка о расторжении договора аренды из-за приостановки производственной деятельности.

Вам будет интересно Дрозденко предлагает увеличить штрафы за недобросовестную утилизацию отходов Александр Дрозденко предлагает увеличить штрафы за недобросовестную и нелегальную утилизацию отходов. По мнению губернатора Ленинградской области, система морального убеждения не работает,... 29.10.2020 147

Деятельность организации приостановлена на 90 суток 21 октября. Причиной стали жалобы жителей Мурино губернатору Ленинградской области на неприятный, едкий запах. Для решения вопроса на предприятие были направлены ответственные ведомства.

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин подчеркнул, что сжигать медицинские отходы на территории региона недопустимо. В областном правительстве уже разработан законопроект, запрещающий мусоросжигание.