В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 октября.

Всего в регионе зафиксирован 11451 зараженный, при этом полностью выздоровел 6141 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

Волосово (+1);

Сельцо (+2);

Торосово (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+12);

Кудрово (+12);

Сертолово (+5);

д. Старая (+1);

Корнево (+1);

Каменка (+1);

Лесколово (+1);

Выборгский район

Выборг (+6);

Первомайское (+2);

Рощино (+1);

Барышево (+1);

Черкасово (+1);

Медянка (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+6);

Рождествено (+2);

Сокколово (+1);

пгт. Сиверский (+1);

Коммунар (+1);

Дружная Горка (+1);

Новосиверская (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+6);

Киришский район

Кириши (+8);

Кировский район

Кировск (+4);

Отрадное (+2);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+4);

Свирьстрой (+1);

Игокиничи (+1);

Ломоносовский район

Аннино (+1);

Новогорелово (+1);

Лаголово (+2);

Виллози (+1);

Лебяжье (+1);

Малое Карлино (+1);

Лужский район

Луга (+1);

Красный Маяк (+1);

Скреблово (+1);

Подпорожский район

Подпорожье (+1);

Приозерский район

Приозерск (+5);

Снегиревка (+2);

Мичуринское (+1);

Починок (+3);

Суходолье (+1);

Богатыри (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+7);

Тухтолово (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+6);

Тосненский район

Тосно (+7);

Никольское (+4);

Федоровское (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти выявили новый очаг коронавируса. На комбинате в Дружной Горке Гатчинского района коронавирус подтвердился у 9 человек, еще 12 с ними контактировали. Началось все с двух рабочих, заразившихся несколько недель назад.