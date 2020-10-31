В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 октября.
Всего в регионе зафиксирован 11451 зараженный, при этом полностью выздоровел 6141 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Волосовский район
- Волосово (+1);
- Сельцо (+2);
- Торосово (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+12);
- Кудрово (+12);
- Сертолово (+5);
- д. Старая (+1);
- Корнево (+1);
- Каменка (+1);
- Лесколово (+1);
Выборгский район
- Выборг (+6);
- Первомайское (+2);
- Рощино (+1);
- Барышево (+1);
- Черкасово (+1);
- Медянка (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+6);
- Рождествено (+2);
- Сокколово (+1);
- пгт. Сиверский (+1);
- Коммунар (+1);
- Дружная Горка (+1);
- Новосиверская (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+6);
Киришский район
- Кириши (+8);
Кировский район
- Кировск (+4);
- Отрадное (+2);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+4);
- Свирьстрой (+1);
- Игокиничи (+1);
Ломоносовский район
- Аннино (+1);
- Новогорелово (+1);
- Лаголово (+2);
- Виллози (+1);
- Лебяжье (+1);
- Малое Карлино (+1);
Лужский район
- Луга (+1);
- Красный Маяк (+1);
- Скреблово (+1);
Подпорожский район
- Подпорожье (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+5);
- Снегиревка (+2);
- Мичуринское (+1);
- Починок (+3);
- Суходолье (+1);
- Богатыри (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+7);
- Тухтолово (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+6);
Тосненский район
- Тосно (+7);
- Никольское (+4);
- Федоровское (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.
Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти выявили новый очаг коронавируса. На комбинате в Дружной Горке Гатчинского района коронавирус подтвердился у 9 человек, еще 12 с ними контактировали. Началось все с двух рабочих, заразившихся несколько недель назад.