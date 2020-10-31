Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 31 октября

Автор: Илья Серов
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В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 октября.

Всего в регионе зафиксирован 11451 зараженный, при этом полностью выздоровел 6141 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

  • Волосово (+1);
  • Сельцо (+2);
  • Торосово (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+12);
  • Кудрово (+12);
  • Сертолово (+5);
  • д. Старая (+1);
  • Корнево (+1);
  • Каменка (+1);
  • Лесколово (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+6);
  • Первомайское (+2);
  • Рощино (+1);
  • Барышево (+1);
  • Черкасово (+1);
  • Медянка (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+6);
  • Рождествено (+2);
  • Сокколово (+1);
  • пгт. Сиверский (+1);
  • Коммунар (+1);
  • Дружная Горка (+1);
  • Новосиверская (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+6);

Киришский район

  • Кириши (+8);

Кировский район

  • Кировск (+4);
  • Отрадное (+2);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+4);
  • Свирьстрой (+1);
  • Игокиничи (+1);

Ломоносовский район

  • Аннино (+1);
  • Новогорелово (+1);
  • Лаголово (+2);
  • Виллози (+1);
  • Лебяжье (+1);
  • Малое Карлино (+1);

Лужский район

  • Луга (+1);
  • Красный Маяк (+1);
  • Скреблово (+1);

Подпорожский район

  • Подпорожье (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+5);
  • Снегиревка (+2);
  • Мичуринское (+1);
  • Починок (+3);
  • Суходолье (+1);
  • Богатыри (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+7);
  • Тухтолово (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+6);

Тосненский район

  • Тосно (+7);
  • Никольское (+4);
  • Федоровское (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти выявили новый очаг коронавируса. На комбинате в Дружной Горке Гатчинского района коронавирус подтвердился у 9 человек, еще 12 с ними контактировали. Началось все с двух рабочих, заразившихся несколько недель назад.

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