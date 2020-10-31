В Янино специалисты изучают гейзер из сточных вод

Местные жители обратились в профильные ведомства после обнаружения гейзера из канализационных сточных вод в Янино. Специалисты уже взяли пробы воды, вскоре будет оценен ущерб окружающей среде.
Жидкость течет в сторону Колтушей и Янино, сам гейзер появился рядом с заводом по механизированной обработке мусора. По словам члена общественного совета Минприроды РФ Сергея Грибалева, в результате аварии на участке скапливается огромное количество загрязняющих веществ, передает ЛенТВ24.
По мнению специалистов, под угрозой оказался не только ближайший частный сектор, но и Петербург — с дождем стоки могут попасть в грунтовые воды, в результате чего колодцы и скважины со стратегическим запасом чистой питьевой воды будут загрязнены. Специалистам предстоит установить источник загрязнения.
Ранее предприятие «Мед-Экология», на которое жаловались из-за запаха, прекратило работу в Мурино. Деятельность организации приостановлена на 90 суток 21 октября. Для решения вопроса на предприятие были направлены ответственные ведомства.