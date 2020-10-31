В Янино специалисты изучают гейзер из сточных вод

Местные жители обратились в профильные ведомства после обнаружения гейзера из канализационных сточных вод в Янино. Специалисты уже взяли пробы воды, вскоре будет оценен ущерб окружающей среде.

Жидкость течет в сторону Колтушей и Янино, сам гейзер появился рядом с заводом по механизированной обработке мусора. По словам члена общественного совета Минприроды РФ Сергея Грибалева, в результате аварии на участке скапливается огромное количество загрязняющих веществ, передает ЛенТВ24.

«Сейчас отобрали пробы непосредственно этих хозфикал, хорошо бы ещё потом отобрать пробы так называемых отложений, которые образовались, потому что дальше всё будет размываться, собственно ущерб только увеличивается», — считает Грибалев.

По мнению специалистов, под угрозой оказался не только ближайший частный сектор, но и Петербург — с дождем стоки могут попасть в грунтовые воды, в результате чего колодцы и скважины со стратегическим запасом чистой питьевой воды будут загрязнены. Специалистам предстоит установить источник загрязнения.

«Там, собственно, вся таблица Менделеева, потому что чистящими средствами, которые сейчас используются, но это уже космические технологии. В результате в этой воде могут содержаться диоксины, которые ведут к новообразованиям, раковым опухолям, к той онкологии, которой страдают сейчас большое количество жителей Петербурга», — отметил член общественного совета.

Ранее предприятие «Мед-Экология», на которое жаловались из-за запаха, прекратило работу в Мурино. Деятельность организации приостановлена на 90 суток 21 октября. Для решения вопроса на предприятие были направлены ответственные ведомства.