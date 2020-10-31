Александр Дрозденко оценил благоустройство Всеволожска

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Сегодня, 31 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел благоустройство Всеволожска. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Парк 75-летия Победы финансируем вместе с районом. Блиндажи, военная техника, продуманные прогулочные зоны — надеюсь, жители оценят», — отметил глава региона.

Также губернатор отметил, что при благоустройстве природного парка Песчанка учли особенности ландшафта, сохранены экозоны.

Александр Дрозденко оценил благоустройство Всеволожска Ленинградская область, всеволожск, благоустройство, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко оценил благоустройство Всеволожска Ленинградская область, всеволожск, благоустройство, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко оценил благоустройство Всеволожска Ленинградская область, всеволожск, благоустройство, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко оценил благоустройство Всеволожска Ленинградская область, всеволожск, благоустройство, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко оценил благоустройство Всеволожска Ленинградская область, всеволожск, благоустройство, Александр Дрозденко

Ранее в Высоцке благоустроили набережную. Подрядчик укрепил береговую линию, высадил на территории кусты спиреи, лапчатки, кедровую сосну и ели.

Автор