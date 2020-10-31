Александр Дрозденко оценил благоустройство Всеволожска

Сегодня, 31 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел благоустройство Всеволожска. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Парк 75-летия Победы финансируем вместе с районом. Блиндажи, военная техника, продуманные прогулочные зоны — надеюсь, жители оценят», — отметил глава региона.

Также губернатор отметил, что при благоустройстве природного парка Песчанка учли особенности ландшафта, сохранены экозоны.

Ранее в Высоцке благоустроили набережную. Подрядчик укрепил береговую линию, высадил на территории кусты спиреи, лапчатки, кедровую сосну и ели.