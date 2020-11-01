В Ленобласти пройдет слет самых активных волонтеров

XVII слет лидеров волонтерских движений Петербурга будет проходить в Ленобласти с 1 по 4 ноября.

На протяжении четырех дней 140 волонтеров примут участие в мастер-классах, культурных и спортивных мероприятиях, а также в четырех тематических лабораториях: «Профессиональная», «Проектная», «Театральная» и «Медиа». По итогам слета участники подготовят или усовершенствуют уже имеющиеся профилактические проекты.

Ранее мы рассказывали, что три волонтера из Ленобласти вышли в финал конкурса «Доброволец России». Имена победителей станут известны 5 декабря в Национальный день добровольца.