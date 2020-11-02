Историческое здание в Выборге передадут в собственность Ленобласти

В Выборге историческое здание на Северном Валу, 11 передадут в собственность Ленобласти.

Планируется, что в здании после реконструкции разместится начальная школа примерно на 300 мест. Восстановительные работы будут проведены за счет областного бюджета. Ранее в историческом здании размещался штаб 30-го гвардейского корпуса. В 2014 году там произошел сильный пожар и здание сейчас пустует.

Ранее мы рассказывали, что реставраторы воссоздали Пристань Главную в выборгском парке Монрепо. Пирс у Чайной беседки перестроили и расширили с помощью бетонных плит, восстановлены оказались четыре исторических видовых площадки.