Два грузовика сгорели на стоянке вдоль трассы «Скандинавии»

Сообщение о пожаре на территории стоянки, расположенной на 122 километре трассы «Скандинавия», поступило на пульт дежурного диспетчера 1 ноября в 22.01.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полыхали два отечественных грузовика. По неустановленной пока причине у неисправного «КамАЗа» выгорел моторный отсек и внешняя часть кабины, а у исправного «Урала» — кабина изнутри.

Вам будет интересно Возле заправки на “Сортавале” полностью сгорел автомобиль - фото Сегодня ночью, 30 октября, на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого вспыхнул автомобиль. Как сообщает ФКУ... 30.10.2020 121

Об большегруза принадлежат 50-летнему гендиректору коммерческой организации. Специалисты выясняют причину возгорания.