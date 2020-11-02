В Ленобласти выявили 139 новых зараженных коронавирусом 2 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 11 727 человек. Выздоровело – 6 266 человек.

Бокситогорский район:

Бокситогорск — 3;

Волосово — 1;

Каложицы — 1;

Зимитицы — 1;

Торосово — 1.

Волховский район:

Волхов — 2;

Кисельня — 1;

Новая Ладога — 1;

Старая Ладога — 3.

Всеволожский район:

Мурино — 8;

Всеволожск — 13;

Кудрово — 2;

Янино-1 — 2;

Новое Девяткино — 2;

Сертолово — 3;

Кузьмоловский — 2;

Вартемяги — 2;

Романовка — 3;

пгт. им. Свердлова — 1;

Дубровка — 1.

Выборгский район:

Выборг — 5;

Глебычево — 1;

Глебычево — 1;

Советский — 1;

Каменка — 1;

Бородинское — 1.

Новость дополняется.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее мы писали, что власти Ленобласти дополнительно выделили 5 млн руб для тестирования на COVID-19.