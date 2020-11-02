В Ленобласти выявили 139 новых зараженных коронавирусом 2 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 11 727 человек. Выздоровело – 6 266 человек.
Бокситогорский район:
- Бокситогорск — 3;
- Волосово — 1;
- Каложицы — 1;
- Зимитицы — 1;
- Торосово — 1.
Волховский район:
- Волхов — 2;
- Кисельня — 1;
- Новая Ладога — 1;
- Старая Ладога — 3.
Всеволожский район:
- Мурино — 8;
- Всеволожск — 13;
- Кудрово — 2;
- Янино-1 — 2;
- Новое Девяткино — 2;
- Сертолово — 3;
- Кузьмоловский — 2;
- Вартемяги — 2;
- Романовка — 3;
- пгт. им. Свердлова — 1;
- Дубровка — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 5;
- Глебычево — 1;
- Глебычево — 1;
- Советский — 1;
- Каменка — 1;
- Бородинское — 1.
Новость дополняется.
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.
«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.
«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.
Ранее мы писали, что власти Ленобласти дополнительно выделили 5 млн руб для тестирования на COVID-19.