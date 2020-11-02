В Ленобласти выявили 139 новых зараженных коронавирусом 2 ноября

Автор: Гузель Галимова
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 11 727 человек. Выздоровело – 6 266 человек.  

Бокситогорский район:

  • Бокситогорск — 3;
  • Волосово — 1;
  • Каложицы — 1;
  • Зимитицы — 1;
  • Торосово — 1.

Волховский район:

  • Волхов — 2;
  • Кисельня — 1;
  • Новая Ладога — 1;
  • Старая Ладога — 3.
Всеволожский район:
  • Мурино — 8;
  • Всеволожск — 13;
  • Кудрово — 2;
  • Янино-1 — 2;
  • Новое Девяткино — 2;
  • Сертолово — 3;
  • Кузьмоловский — 2;
  • Вартемяги — 2;
  • Романовка — 3;
  • пгт. им. Свердлова — 1;
  • Дубровка — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 5;
  • Глебычево — 1;
  • Глебычево — 1;
  • Советский — 1;
  • Каменка — 1;
  • Бородинское — 1.

Новость дополняется.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.
«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.
«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.
Ранее мы писали, что власти Ленобласти дополнительно выделили 5 млн руб для тестирования на COVID-19.

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