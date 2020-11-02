Теннисистки из Гатчинского района завоевали I и III места на чемпионате России

Автор: Кира Нагорная
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I место в высшей «А» лиге завоевала команда Спортивной школы олимпийского резерва Гатчинского района «НИКА-юниор», а в Суперлиге в ходе дебютного выступления команда «НИКА» заняла III местo.

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Фото: lenobl.ru

Как уже ранее писал ivbg.ru, в сентябре в рамках XVI Сельских игр в Гатчинском районе прошли соревнования по настольному теннису среди муниципальных районов Ленобласти. По итогам игр первое место заняла команда Всеволожского района. Второе место досталось спортсменам из Гатчинского района, третье — Кингисеппского района.

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