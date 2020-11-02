Во время пандемии спрос на землю в Ленобласти вырос более чем в два раза

Спрос на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Ленобласти растет на фоне пандемии и подорожания городской недвижимости, сообщают аналитики “Авито Недвижимость”.

За последний год спрос на покупку земли под ИЖС вырос на 118%, при этом стоимость не изменилась и составляет 67 тыс. рублей за сотку. В третьем квартале, по сравнению со вторым, спрос на участки вырос более чем в два раза.

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Помимо Ленобласти, земельные участки стали чаще покупать в Московской (+119%), Томской (+75%), Новосибирской (+ 61%), Калининградской (+58%) областях и Республике Крым (+57%).