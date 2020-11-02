Трехлетний мальчик получил перелом в виске, упав с горки в Новодевяткино 

В полицию Санкт-Петербурга 1 ноября около 16:00 сообщили о госпитализации в больницу имени Раухфуса трехлетнего мальчика.

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Врачи диагностировали у пациента перелом в височной области. По предварительной информации, ребенок упал с горки на детской площадке по улице Славы в Новодевяткино во Всеволожском районе Ленинградской области.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Пикалево парень после интимной связи с нетрезвой 14-летней девочкой сам пришел в полицию Бокситогорского района и обо всем рассказал.