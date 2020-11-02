Арт-объект «Кабель жизни» останется в Новой Ладоге до 4 ноября

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

31 октября в историко-краеведческом музее в Новой Ладоге начался межрегиональный проект «Кабель жизни», посвященный прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году. Необычный арт-объект пробудет в городе до 4 ноября.

Новая Ладога примкнула к межрегиональной акции «Кабель жизни», посвященной прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году. Мероприятие стартовало в субботу, 31 октября. В этот день в городском музее разместили трехъярусный арт-объект — катушку с изображением битвы за электроэнергию для блокадного Ленинграда, витрину с подлинным фрагментом кабеля со дна Ладоги и большую символическую лампу. Об этом пишет «Лен ТВ 24».

кабель жизни

Объект расскажет посетителям музея об удивительном подвиге моряков Новоладожской военной флотилии, чьими усилиями по дну Ладоги были проложены пять нитей кабеля — впоследствии они соединили Волховскую электростанцию с блокадным Ленинградом. Композиция пробудет в городе до 4 ноября, после чего ее доставят в деревню Кобона.

Автор