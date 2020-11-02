31 октября в историко-краеведческом музее в Новой Ладоге начался межрегиональный проект «Кабель жизни», посвященный прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году. Необычный арт-объект пробудет в городе до 4 ноября.

Новая Ладога примкнула к межрегиональной акции «Кабель жизни», посвященной прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году. Мероприятие стартовало в субботу, 31 октября. В этот день в городском музее разместили трехъярусный арт-объект — катушку с изображением битвы за электроэнергию для блокадного Ленинграда, витрину с подлинным фрагментом кабеля со дна Ладоги и большую символическую лампу. Об этом пишет «Лен ТВ 24».

Объект расскажет посетителям музея об удивительном подвиге моряков Новоладожской военной флотилии, чьими усилиями по дну Ладоги были проложены пять нитей кабеля — впоследствии они соединили Волховскую электростанцию с блокадным Ленинградом. Композиция пробудет в городе до 4 ноября, после чего ее доставят в деревню Кобона.